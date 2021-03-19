Бывший российский чиновник собрался разбогатеть на электромобилях

Вадим Карасев

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Бывший заместитель министра связи России Денис Свердлов основал в 2015 году в Великобритании компанию Arrival, которая занимается электромобилями. Он вложил в производство около 450 миллионов долларов. Теперь Свердлов собрался разбогатеть на экологичных авто, пишет Bloomberg.

В ноябре прошлого года бывший чиновник решил объединить свою компанию с CIIG Merger Corp, чтобы начать листинг. В настоящее время капитализация Arrival оценивается в 15,3 миллиарда долларов, что в два раза превышает ее оценку в начале прошлого года. Свердлов, который будет контролировать большую часть акций компании, вскоре будет иметь капитал в 11,7 миллиарда долларов.

Слияние двух предприятий происходит через SPAC. Это специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям, ее главная цель — вывод на биржу выбранной частной фирмы. Многие компании видят огромную выгоду от SPAC. Например, капитализация производителя электромобилей Lucid Motors, который недавно согласился объединиться с бывшим банкиром Citigroup Inc. Майклом Кляйном, после объявления о сделке превысила 55 миллиардов долларов. Это больше рыночной стоимости Ford.

Arrival планирует к 2024 году построить 31 завод по производству электрокаров. «В мире около 560 городов с населением более миллиона человек, каждый из этих городов мог бы иметь микрофабрику, производящую 10 тысяч электромобилей, специально приспособленных для нужд этого рынка», — заявил Свердлов.

В январе 2020 года американский почтовый сервис United Parcel Service (UPS) заказал 10 тысяч электрокаров у Arrival. По оценкам Guardian, в 2020-2024 годах Arrival продаст электромобилей на 400 миллионов евро.