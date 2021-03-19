ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 4,5%

Алексей Вольцев

Центробанк России впервые с 2018 года объявил о повышении ключевой ставки на 25% – до 4,5% годовых, решение было озвучено на совете директоров ЦБ, передает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Весомой причиной для этого послужил резкий темп роста потребительских цен в первом квартале нынешнего года. Он оказался выше, чем первоначальный прогноз Центробанка.

"В феврале годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,7% (после 5,2% в январе) и, по оценкам на 15 марта, составил 5,8%", – отметили в пресс-службе регулятора.

сообщало, что "ЮМК Банк" лишили лицензии.