Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Церемония вручения «Оскар» пройдет в очном формате

Церемония вручения «Оскар» пройдет в очном форматеФото: Mike Blake / Reuters

Церемония вручения кинопремии «Оскар», которая должна состояться 25 апреля, пройдет в очном формате в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на открытое письмо организаторов мероприятия номинантам.

Ответственные за проведение церемонии пообещали, что она состоится в безопасном для участников формате. Так, на мероприятии будет организована система экспресс ПЦР-тестов на коронавирус, а участники будут обязаны соблюдать определенные инструкции в зависимости от того, откуда они прибыли на «Оскар». При этом организаторы мероприятия особо отмечают, что вариант с участием в церемонии по Zoom не предусмотрен.

Ранее Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на 93-ю премию «Оскар». Актриса Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас огласили имена кандидатов во время трансляции, запись которой доступна на YouTube.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Челябинской области выявлен 141 случай коронавируса
В Челябинской области выявлен 141 случай коронавируса
Двух осужденных будут судить за попытку поднять бунт в Саратовской колонии
Двух осужденных будут судить за попытку поднять бунт в Саратовской
“Справедливую Россию” на Алтае продолжают покидать активисты
“Справедливую Россию” на Алтае продолжают покидать активисты
Байдену предрекли отставку после высказываний о Путине
Байдену предрекли отставку после высказываний о Путине
В Великобритании считают, что РФ есоздает помехи GPS ее военным самолетам
В Великобритании считают, что РФ есоздает помехи GPS ее военным
Россияне передумали отдавать детей в вузы
Россияне передумали отдавать детей в вузы
Более 180 военных атташе в Москве привились «Спутником V»
Более 180 военных атташе в Москве привились «Спутником V»
Российский губернатор ответил Байдену стихами «Не будите русского медведя!»
Российский губернатор ответил Байдену стихами «Не будите русского
"Опора" попросила Минфин не вводить налог на движимое имущество бизнеса
"Опора" попросила Минфин не вводить налог на движимое имущество
На картах Google увидели «закатанного в асфальт подростка»
На картах Google увидели «закатанного в асфальт подростка»
«Это был не секс на одну ночь, а я не проститутка»: любовница Павла Мамаева ответила его жене
«Это был не секс на одну ночь, а я не проститутка»: любовница Павла
Валерий Меладзе своеобразно высказался о скором появлении шестого ребенка
Валерий Меладзе своеобразно высказался о скором появлении шестого

Топ на сегодня

"Хотят сходить с ума? Пусть сходят". Политолог об отношениях с США
"Хотят сходить с ума? Пусть сходят". Политолог об отношениях с США
"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
Косачев: После отзыва посла России из США Вашингтону следует принести извинения
Косачев: После отзыва посла России из США Вашингтону следует принести
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом эфире?
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион

Еще по теме

Опубликован список номинантов на «Оскар»
Супруги Приянка Чопра и Ник Джонас объявят всех номинантов на "Оскар"
По данным СМИ, вручение кинопремии "Оскар" 2021 года могут перенести
Дату проведения «Оскара» перенесли