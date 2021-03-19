Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Чимин страдает от угроз хейтеров: «Они ненавидят меня за любовь к косметике»

Чимин страдает от угроз хейтеров: «Они ненавидят меня за любовь к косметике»

Чимин страдает от угроз хейтеров: «Они ненавидят меня за любовь к косметике»

Олды АРМИ знают, что существует лишь несколько скандальных тем, касающихся группы BTS, которые обсуждаются хейтерами из года в год и не теряют своей актуальности. Так, например, Чимин (Jimin) не может избавиться от части публики, осуждающей его за слишком женственный вид.

Не секрет, что молодой и успешный парень действительно стал вести себя гораздо свободнее в последние годы и выбирать именно тот стиль в одежде, который кажется ему комфортным. В луках Мочи частенько присутствуют большое количество аксессуаров и достаточно выразительный макияж с яркими тенями и блестящим бальзамом на губах. Перегибает ли он палку в выборе одежды? Каждый волен высказать свою точку зрению на этот счет, однако, некоторые нетизены делают это слишком грубо, пугая знаменитостей своими навязчивыми маниакальными идеями.


К счастью, сейчас BTS научились справляться с паникой и агрессией незнакомых людей. Однако, еще несколько лет назад айдолы публично заявляли о том, что они встречались с угрозами смерти, присланными в смс на личные номера, в постах социальных сетей, почтой. Надеемся, что эта проблема больше не коснется музыкантов, ведь в карьере каждой публичной личности наступает тот момент, когда необходимо принять обратную сторону популярности и смириться с тем, что неприятности также могут происходить.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Набиуллина объяснила рост цен на туристические путевки
Набиуллина объяснила рост цен на туристические путевки
Чимин страдает от угроз хейтеров: «Они ненавидят меня за любовь к косметике»
Чимин страдает от угроз хейтеров: «Они ненавидят меня за любовь к
Сын Джоли и Питта даст показания против отца о домашнем насилии
Сын Джоли и Питта даст показания против отца о домашнем насилии
Регина Тодоренко неизлечимо больна
Регина Тодоренко неизлечимо больна
Собчак обвинила журналистов во вранье об интервью со скопинским маньяком
Собчак обвинила журналистов во вранье об интервью со скопинским
Пользователи пожаловались на сбой в работе МТС и МГТС
Пользователи пожаловались на сбой в работе МТС и МГТС
Путин назначил пятерку членов ЦИК
Путин назначил пятерку членов ЦИК
Предсказано место прямого военного столкновения России и НАТО
Предсказано место прямого военного столкновения России и НАТО
В Европе заявили о нехватке вакцин для предотвращения третьей волны
В Европе заявили о нехватке вакцин для предотвращения третьей волны
Германия отреагировала на слова Байдена о Путине
Германия отреагировала на слова Байдена о Путине
Набиуллина подала сигнал с помощью ястреба
Набиуллина подала сигнал с помощью ястреба
Десятки миллионов людей оказались за чертой бедности
Десятки миллионов людей оказались за чертой бедности

Топ на сегодня

"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом эфире?
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине

Еще по теме

Какое нижнее белье предпочитает Чимин
Чонгук френдзонит Чимина уже 7 лет подряд
Что за драма произошла между Чонён из TWICE и Чимином из BTS?
«Чимин падал в обморок от голода!» — жуткая история похудения айдола