Чимин страдает от угроз хейтеров: «Они ненавидят меня за любовь к косметике»

Лидия Мартынова

Олды АРМИ знают, что существует лишь несколько скандальных тем, касающихся группы BTS, которые обсуждаются хейтерами из года в год и не теряют своей актуальности. Так, например, Чимин (Jimin) не может избавиться от части публики, осуждающей его за слишком женственный вид.

Не секрет, что молодой и успешный парень действительно стал вести себя гораздо свободнее в последние годы и выбирать именно тот стиль в одежде, который кажется ему комфортным. В луках Мочи частенько присутствуют большое количество аксессуаров и достаточно выразительный макияж с яркими тенями и блестящим бальзамом на губах. Перегибает ли он палку в выборе одежды? Каждый волен высказать свою точку зрению на этот счет, однако, некоторые нетизены делают это слишком грубо, пугая знаменитостей своими навязчивыми маниакальными идеями.

К счастью, сейчас BTS научились справляться с паникой и агрессией незнакомых людей. Однако, еще несколько лет назад айдолы публично заявляли о том, что они встречались с угрозами смерти, присланными в смс на личные номера, в постах социальных сетей, почтой. Надеемся, что эта проблема больше не коснется музыкантов, ведь в карьере каждой публичной личности наступает тот момент, когда необходимо принять обратную сторону популярности и смириться с тем, что неприятности также могут происходить.