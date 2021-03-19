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Daily Mail: Ранний завтрак снижает риск диабета

Американские эксперты из Северо-Западного университета в Чикаго, штат Иллинойс проанализировали взаимосвязь между здоровьем и питанием. В результате исследования было выявлено несколько важных показаний, в их числе снижение риска диабета за счет раннего завтра, пишет Daily Mail.

В эксперименте приняли участие 10 574 взрослых гражданин США. Добровольцев разделили на 6 групп и каждой прикрепили свой интервал приема пищи.

«Целью исследования было расширить понимание диетических стратегий», – сказала эндокринолог Марриам Али.


Наименьший уровень сахара в крови оказался у группы, которая питалась раз в 10-13 часов. У всех добровольцев, завтракавших в ранние часы, анализы показали, что инсулинорезистентность значительно снижена, говорят ученые. Более детальный отчет о проведенном исследовании будет опубликован в ходе конференции общества эндокринологов ENDO 2021.

Ранее ИА «SM news» сообщало, что авокадо помогает в борьбе с диабетом второго типа.

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По материалам: sm.news
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