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Дания переименовала Белоруссию из-за России

Дания переименовала Белоруссию из-за РоссииФото: Reuters

МИД Дании решил использовать название Belarus («Беларусь») в официальных обращениях к Белоруссии. О переименовании страны рассказал министр иностранных дел королевства Еппе Куфуд в своем Twitter.

Ранее страна использовала название Hviderusland («Белая Россия»). «Пора нам использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и народом», — написал дипломат.

Летом 2020-го в Германии также стали использовать название Belarus. Это объяснили тем, что из-за старого названия —Weißrussland — возникали ассоциации с Россией. Новое название должно отразить позицию Берлина в отношении суверенитета Белоруссии, а также стать знаком поддержки протестного движения.

В Белоруссии с августа продолжаются протесты против действующего руководства страны, а также против насилия со стороны силовиков. Символом протестов был бело-красно-белый флаг, во время демонстраций люди выкрикивали «Жыве, Беларусь!» («Да здравствует Белоруссия!») или «Верам! Можам! Переможам» («Верим! Можем! Победим!»). Президент республики Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что ОМОН действовал корректно, и опровергал многочисленные сообщения о пытках заключенных в отделениях милиции и изоляторах. По его словам, силовики задерживали маргиналов и пьяных «урков», которые получали травмы, пытаясь напасть на милиционеров.

На фоне протестов Европейский союз утвердил санкции против Белоруссии в связи с «продолжающимися репрессиями против гражданского общества». К настоящему моменту в санкционный список включены 88 физических лиц и семь предприятий.

В мире

По материалам: lenta.ru
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