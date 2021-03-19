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Дарья Палей рассказала о ревности мужа к Даве

Дарья Палей рассказала о ревности мужа к Даве

Давид Манукян и Ольга Бузова расстались в начале года. Теледива заявила, что блогер ее избивал и изменял ей. Поклонники уверены, что между знаменитостями встала танцовщица Дарья Палей.

Зрители шоу «Танцы со звездами» уверены, что между Давидом и Дарьей промелькнула искра. Несмотря на то, что артисты не раз опровергали информацию, поклонники продолжают настаивать на своем. Правда, и Ольга Бузова подливает масло в огонь. Она написала у себя в Instagram, что Палей ее заблокировала.


«Как циклично! Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют», — написала певица.

 Дарья решила прокомментировать выпады в свою сторону. Она заявила, что с Давой ее связывают только рабочие отношения. Кроме того, танцовщица отметила, что ее муж в курсе ситуации и вовсе не ревнует.

 «Муж знает, как я его люблю. Он уверенный в себе мужчина. Поэтому ревности не было. Тем более, что он тренер Давида», — рассказала Палей.

К слову, Дава тоже откликается о Дарье только в положительном ключе. Он восхищается ее талантом и трудолюбием.

[media=https://www.instagram.com/p/CMJYo32Jg1C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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