Дарья Палей рассказала о ревности мужа к Даве

Анастасия Иванова

Давид Манукян и Ольга Бузова расстались в начале года. Теледива заявила, что блогер ее избивал и изменял ей. Поклонники уверены, что между знаменитостями встала танцовщица Дарья Палей.

Зрители шоу «Танцы со звездами» уверены, что между Давидом и Дарьей промелькнула искра. Несмотря на то, что артисты не раз опровергали информацию, поклонники продолжают настаивать на своем. Правда, и Ольга Бузова подливает масло в огонь. Она написала у себя в Instagram, что Палей ее заблокировала.

«Как циклично! Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют», — написала певица.

Дарья решила прокомментировать выпады в свою сторону. Она заявила, что с Давой ее связывают только рабочие отношения. Кроме того, танцовщица отметила, что ее муж в курсе ситуации и вовсе не ревнует.

«Муж знает, как я его люблю. Он уверенный в себе мужчина. Поэтому ревности не было. Тем более, что он тренер Давида», — рассказала Палей.

К слову, Дава тоже откликается о Дарье только в положительном ключе. Он восхищается ее талантом и трудолюбием.

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