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DAVA: «Я больше не хочу себе медийную девушку»

DAVA: «Я больше не хочу себе медийную девушку»

Рэпер впервые за долгое время прокомментировал разрыв с Ольгой Бузовой.

Ольга Бузова и Давид Манукян расстались в конце января. За это время Оля дала несколько комментариев по поводу завершения их отношений. Например, она обвинила Даву в изменах и в том, что он поднимал на нее руку.


Давид редко дает комментарии по поводу своей личной жизни, но все-таки недавно решил высказаться.

Манукян отметил, что он больше не хочет встречаться со звездой, а ему нужна обычная девушка.

«Мама мне ничего не говорит. Я как-то в этом плане… Она знает, что я буду делать то, что мне нужно. И я для себя сейчас понял, что я хочу, если, дай Бог, все будет нормально, и в будущем… получится или не получится: либо я одиноким останусь на всю жизнь, либо мне нужна простая девочка. Наверное, да. Потому что иначе, наверное, есть сложности в отношениях»,

– заявил Давид.

Напомним, Давид и Ольга были вместе больше года. За несколько недель до расставания они провели свадебную церемонию на Мальдивах. Разошлись влюбленные сразу после дня рождения Ольги Бузовой.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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