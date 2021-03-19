Депутат от КПРФ получит выговор за участие в форуме НКО-иноагента

Анастасия Иванова

Депутат думы Владивостока от КПРФ Надежда Телелюева получит выговор за участие в форуме проекта "Объединенные демократы"* в Москве, сообщил РИА Новости первый секретарь приморского отделения партии, руководитель фракции в краевом парламенте Анатолий Долгачев.

Ранее в московском главке МВД сообщили, что в отделение после попытки проведения 13 марта мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе доставлены около 200 человек. Отмечалось, что общественная организация пыталась провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм. Координатор проекта "Объединенные демократы" Анастасия Буракова сообщила РИА Новости, что на форум в гостиницу "Измайлово Дельта" приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться опытом.

"Надежда Георгиевна признала свою вину об участии в данном мероприятии, сказала, что не имела понятия, кто является организатором данного форума. И комиссия рекомендовала бюро крайкома принять решение о выговоре, учитывая, что она осознала, что совершила ошибку", - сказал Долгачев.

По его словам, заседание бюро состоится в течение недели.

*Проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург", признанной в России иностранным агентом