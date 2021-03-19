Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Депутат указал на несправедливость начисления трудового стажа для заключенных

Депутат указал на несправедливость начисления трудового стажа для заключенных

Депутат указал на несправедливость начисления трудового стажа для заключенныхФото: Павел Лисицын / РИА Новости

Депутат Госдумы Иван Сухарев указал на несправедливость в вопросе включения в общий трудовой стаж работы осужденных. Об этом он указал в письме на имя заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко, сообщает RT.

Он отметил, что сейчас время работы заключенных включается в общий трудовой стаж только с 1 сентября 1992 года, тогда как работа до этого периода в него не включается. Законотворец предложил исправить сложившуюся ситуацию и уравнять труд в тюрьмах для всех заключенных.

Ранее сообщалось, что отбывающий наказание за смертельное ДТП в колонии Белгородской области актер Михаил Ефремов устроился работать в пошивочный цех. Актер относится к новой специальности с юмором и шутит, что в цехе он играет роль Зевса — мечет молнии, правда, в одежду.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Филиппины одобрили вакцину «Спутник V» для экстренного применения
Филиппины одобрили вакцину «Спутник V» для экстренного применения
Борис Джонсон пообещал привиться вакциной AstraZeneca
Борис Джонсон пообещал привиться вакциной AstraZeneca
Китай обвинил США в нарушении протокола на переговорах
Китай обвинил США в нарушении протокола на переговорах
«Тимати не в моем вкусе», — блогерша из Костромы нагло послала рэпера и шоу «Холостяк»
«Тимати не в моем вкусе», — блогерша из Костромы нагло послала рэпера
DAVA: «Я больше не хочу себе медийную девушку»
DAVA: «Я больше не хочу себе медийную девушку»
Ви снова нарушил дресс-код BTS: «Все в шортах, а он в свадебном костюме?!»
Ви снова нарушил дресс-код BTS: «Все в шортах, а он в свадебном
Студия Universal объявила дату выхода мультфильма "Кот в сапогах 2"
Студия Universal объявила дату выхода мультфильма "Кот в сапогах 2"
Эксперты прокомментировали слова Байдена о Путине
Эксперты прокомментировали слова Байдена о Путине
С 19 марта начнется всплеск магнитных бурь
С 19 марта начнется всплеск магнитных бурь
Байден по ошибке назвал Камалу Харрис президентом США
Байден по ошибке назвал Камалу Харрис президентом США
Новая политика приватности может увеличить риск слежки по WhatsApp
Новая политика приватности может увеличить риск слежки по WhatsApp
Тимур Бекмамбетов экранизирует короткометражный хоррор о герое видеоигры «Animal Crossing»
Тимур Бекмамбетов экранизирует короткометражный хоррор о герое

Топ на сегодня

"Хотят сходить с ума? Пусть сходят". Политолог об отношениях с США
"Хотят сходить с ума? Пусть сходят". Политолог об отношениях с США
"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
В Германии ответили на заявление Украины об обязанности Берлина вернуть Крым
В Германии ответили на заявление Украины об обязанности Берлина
Аналитик предсказал ослабление рубля
Аналитик предсказал ослабление рубля
Косачев: После отзыва посла России из США Вашингтону следует принести извинения
Косачев: После отзыва посла России из США Вашингтону следует принести

Еще по теме

Ефремов сменил профессию
Каковы правила подсчета стажа для получения звания ветеран труда, рассказали специалисты
24-летняя заместительница Авакова имеет 10 лет стажа (ФОТО)
Москалькова предложила включать отпуск по уходу за ребенком в трудовой стаж