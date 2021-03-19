Der Spiegel: Байден не сможет вечно удерживать конфронтационный курс в отношении РФ

Анастасия Иванова

Один из сотрудников ИА Der Spiegel Роланд Неллес в своей статье озвучил мнение о том, что президент Америки Джо Байден не сможет постоянно придерживаться конфронтационного курса в отношении РФ.

“Это было быстро: Байден едва 60 дней находится на посту, как отношения между ним и его российским коллегой Владимиром Путиным уже достигли первой низшей точки”,- написал журналист.

Он так же добавил, что “Байден не сможет вечно придерживаться конфронтационного курса. Россия слишком крупна и влиятельна, чтобы полностью исключить с ней конструктивное взаимодействие”.

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