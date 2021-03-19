Десятки миллионов людей оказались за чертой бедности

Вадим Карасев

Фото: Adnan Abidi / Reuters

На фоне обрушения экономики из-за пандемии коронавируса десятки миллионов людей в Индии оказались за чертой бедности. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на исследование Pew Research Center. Речь идет о 75 миллионах человек.

К бедным относят тех, кто в день живет на два доллара или меньше. В Индии произошла одна из самых сильных в мире вспышек коронавируса. По данным, собранным Университетом Джона Хопкинса, по состоянию на пятницу, 19 марта, в стране было зарегистрировано в общей сложности 11,51 миллиона случаев заражения и более 159 300 смертей.

По прогнозам Международного валютного фонда, экономика Индии сократится на 8 процентов в этом финансовом году, который заканчивается в марте. Рост бедности в Индии «отбрасывает прогресс на этом фронте на несколько лет назад», — констатировал старший научный сотрудник исследовательского центра Pew Research Center Ракеш Кочхар. По его словам, с 2011 по 2019 год количество бедных в Индии сократилось с 340 миллионов до 78 миллионов. В прошлом году это число упало бы до 59 миллионов, если бы не пандемия. Теперь количество бедных вырастет до 134 миллионов.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что без незамедлительных действий миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти. Более 150 тысяч человек подвергаются риску голодной смерти. «Без незамедлительных действий миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти», — сказал он, подчеркнув, что люди уже сейчас страдают от недоедания в ряде регионов Йемена, Южного Судана и Буркина Фасо.