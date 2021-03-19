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Десятки жителей Тайваня решили сменить имя на Лосось ради скидки на еду

Десятки жителей Тайваня решили сменить имя на Лосось ради скидки на еду
Десятки жителей Тайваня решили сменить имя на Лосось ради скидки или бесплатной еды в сети японских ресторанов, пишет Taipei Times.

Уточняется, что столы регистрации начиная со вторника стали получать множество заявлений от жителей, желающих сменить имя на Лосось (guiyu, 鮭魚) после того, как сеть японских ресторанов Akindo Sushiro обещала бесплатную еду для всего столика, если за ним есть человек с таким именем. Люди, чье имя произносится также, но содержит другие иероглифы, получат скидку в 50%.

По состоянию на 15.00 среды бесплатно в сети ресторанов поели 28 человек, а в акции поучаствовали около 1 тысячи человек.


Официальные сборы для получения нового удостоверения личности и сертификата о регистрации составляют около 3 долларов. Жители Тайваня могут выбрать себе абсолютно любое имя, но власти призывают быть разумными при выборе, потому что в соответствии с законом сменить имя можно только три раза.


Издание пишет, что два посетителя благодаря смене имени смогли бесплатно поесть в ресторане почти на 450 долларов, однако рассказали, что не готовы есть рыбу в ближайшее время.

В мире

По материалам: ria.ru
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