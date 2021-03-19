Дима Билан раскритиковал песню Манижи, высказавшись о своем возвращении на "Евровидении"
29-летняя певица Манижа в этот раз представит Россию на "Евровидении" в Роттердаме с песней "Русская женщина". 39-летний Дима Билан поделился на "Русском радио" своим мнением о композиции молодой коллеги, сообщает Teleprogramma.pro.
В эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" Дима Билан раскритиковал песню Манижи, которую она приготовила для "Евровидения".
Тем не менее, Дима Билан будет переживать за Манижу. Певец надеется на успех своей молодой коллеги на "Евровидении".
При этом Дима Билан заявил, что хочет отправиться на знаменитый конкурс "Евровидение" в третий раз, отмечает Teleprogramma.
"Мне кажется, да. Я могу там выступить. Говорить, что никогда туда точно не поеду, не буду", - сказал певец.
Напомним, Манижа смогла обойти в ходе голосования Антона Беляева с его группой Therr Maitz и дуэт #2Маши. Певица из Таджикистана, в детстве переехавшая в Россию, теперь отправится на "Евровидение" с песней "Русская женщина".
Менеджер Манижи Майя Серикова раскрыла Пятому каналу, что к созданию песни "Русская женщина" также приложили руку композиторы из Израиля.
В своей песне Манижа высмеивает стереотипы о женщинах. "Тебе уж за 30, алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот похудеть бы. Надень подлиннее, надень покороче, Росла без отца, делай то, что не хочешь", — поет артистка.
Как писал NEWSTES, ранее Иосиф Пригожин оценил шансы Манижи на победу на "Евровидении".