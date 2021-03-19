Дима Билан раскритиковал песню Манижи, высказавшись о своем возвращении на "Евровидении"

Вадим Карасев

29-летняя певица Манижа в этот раз представит Россию на "Евровидении" в Роттердаме с песней "Русская женщина". 39-летний Дима Билан поделился на "Русском радио" своим мнением о композиции молодой коллеги, сообщает Teleprogramma.pro.

В эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" Дима Билан раскритиковал песню Манижи, которую она приготовила для "Евровидения".



Я придерживаюсь приблизительно подобного мнения: ее песня не хит. Конечно, у всех нас разные вкусы. Мне тоже кажется, что можно было придумать что-то подрайвовее



Тем не менее, Дима Билан будет переживать за Манижу. Певец надеется на успех своей молодой коллеги на "Евровидении".

Я могу сказать, что будет очень хорошо, если она войдет с этой своей песней в десятку. Пожелаю ей этого

При этом Дима Билан заявил, что хочет отправиться на знаменитый конкурс "Евровидение" в третий раз, отмечает Teleprogramma.

"Мне кажется, да. Я могу там выступить. Говорить, что никогда туда точно не поеду, не буду", - сказал певец.

Напомним, Манижа смогла обойти в ходе голосования Антона Беляева с его группой Therr Maitz и дуэт #2Маши. Певица из Таджикистана, в детстве переехавшая в Россию, теперь отправится на "Евровидение" с песней "Русская женщина".

Менеджер Манижи Майя Серикова раскрыла Пятому каналу, что к созданию песни "Русская женщина" также приложили руку композиторы из Израиля.

Мы очень этого хотели, мы к этому очень долго шли, для нас большая неожиданность все это. Пока от счастья плачем. У нее есть история. Она была написана ровно год назад с израильскими друзьями-композиторами. Слова написала Манижа, она соавтор музыки. Вот так родилась композиция "Russian Woman".

В своей песне Манижа высмеивает стереотипы о женщинах. "Тебе уж за 30, алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот похудеть бы. Надень подлиннее, надень покороче, Росла без отца, делай то, что не хочешь", — поет артистка.



Как писал NEWSTES, ранее Иосиф Пригожин оценил шансы Манижи на победу на "Евровидении".