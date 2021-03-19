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Доля россиян, желающих отдать детей в вуз, сократилась вдвое

Доля россиян, желающих отдать детей в вуз, сократилась вдвое
Доля родителей, которые хотят, чтобы их ребенок после школы поступил в вуз, сократилась почти вдвое за последние десять лет, следует из опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Так, о намерении детей продолжить образование сообщили 43 процента респондентов, в то время как год назад об аналогичных планах заявляли 48 процентов родителей, а в 2010-м году – 80 процентов.

Каждый пятый опрошенный рассказал, что выпускник будет поступать в колледж, каждый четвертый – что подросток еще не определился с выбором и не решил, хочет ли продолжать обучение. О том, что после школы ребенок пойдет работать, сообщили два процента родителей.


По словам респондентов, на планы выпускников в этом году повлияла пандемия, снижение качества школьного образования из-за дистанционного формата обучения, неспособность родителей оплачивать репетиторов и отсутствие очных подготовительных курсов из-за коронавирусных ограничений.

Россия

По материалам: ria.ru
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