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Дорожники в Ульяновске рыхлят снег

Владельцам зданий рекомендовано ускорить уборку крыш домой. Администрация города усилит контроль над этим процессом.

Рыхление снега происходит во всех районах города. Выведено 26 единиц спецтехники.

«Ночью сохраняются отрицательные температуры, днём становится заметно теплее. Это благоприятное время для того, чтобы разрыхлить снег и таким образом ускорить его таяние, предотвратив резкое обильное таяние. Это особенно актуально с учётом того, что зима выдалась довольно снежной», – пояснил замдиректора МБУ «Дорремстрой» Сергей Рябов.

Сообщение Дорожники в Ульяновске рыхлят снег появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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