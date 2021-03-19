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Духовное управление мусульман России одобрило вакцину «Спутник V»

Духовное управление мусульман России одобрило вакцину «Спутник V»Фото: Николай Хижняк / «Коммерсантъ»

Совет старейшин Духовного управления мусульман (ДУМ) России одобрило отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V» для использования российскими мусульманами. Об этом РИА Новости рассказал зампредседателя совета Ильдар Аляутдинов.

По его словам, богословы подробно изучили состав препарата и не нашли в его составе веществ, запрещенных к использованию для мусульман. Богословское заключение (фетву) о вакцине будет опубликована в ближайшее время.

В пресс-службе ДУМ агентству уточнили, что проект фетвы подготовлен на основе письменных ответов из Центра имени Гамалеи и материалов круглого стола «Вакцинация от COVID-19 в свете исламских религиозных предписаний», прошедшего в духовном управлении 11 февраля. Также 17 марта руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин встретился с членами совета и подробно ответил на их вопросы.

В конце января сообщалось, в Международном центре сертификации «Халяль» собирались проверить на халяльность российские вакцины от COVID-19.

Россия

По материалам: lenta.ru
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