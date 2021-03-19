Двух осужденных будут судить за попытку поднять бунт в Саратовской колонии

Лидия Мартынова

Неудачную попытку бунтовать заключенные планировали на 10 октября минувшего года. В этот день оба арестанта 31 и 39 лет, отбывающие наказание в ИК № 10, входящей в систему ФСИН России, проводили, коротая время в комнате воспитательной работы. При этом покидая помещение один из заключенных демонстративно отказался от проведения личного осмотра, на предмет хранения запрещенных предметов, в том числе вынесенных из комнаты. При попытке персонала его остановить, он оттолкнул охранника и выбежал в коридор. Одновременно сообщник, попытался заблокировать охранника в коридоре, давая своему подельнику время, чтобы скрыться. Инспектора он удерживал руками, телом закрывал проход и обзор, отталкивая от прохода и не подчиняясь требованиям.

Но сотрудник успел оповестить других инспекторов о нарушениях и в итоге попытка не подчиняться требованиям администрации ИК была пресечена.

В итоге на обоих осужденных Саратовской ИК-10 завели новое уголовное дело, на этот раз по части второй статьи 321 УК России. За попытку применения насилия к сотруднику и неподчинение его законным требованиям теперь обоим грозит увеличение срока. Санкция предусматривает по второй части наказание вплоть до 5 лет в изоляции.

Материалы в отношении обоих заключенных были переданы в следственный отдел СК в Ленинском районе Саратова. Как сегодня сообщили в областном следственном управлении, расследование успешно завершено. Оба заключенные признались в своей попытке дезорганизовать деятельность десятой ИК в Саратове. Теперь их ждет суд.

Отметим, что в ИК-10 уже не первый раз отмечаются попытки не подчиняться действиям администрации, но массовых выступлений не фиксируется на протяжении порядка 10 лет.

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