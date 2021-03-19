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Джо Байден не стал отвечать на вопрос о возможности разговора с Путиным

Прямая трансляция с выступлением президента велась на официальном аккаунте Белого дома в Twitter.

Выступление президента Америки было направлено на освещение темы вакцинации от Covid. После окончания президент вышел в зал к журналистам, но проигнорировал большинство вопросов. Одним из них был и вопрос: «Согласитесь ли Вы на встречу с Путиным?».

Напомним, 17 марта 2021 года Джо Байдену, в интервью каналу ABC, задали вопрос: «Путин убийца?». Не долго размышляя, Байден кивнул головой, поджав губы, а потом сказал: «Да».

Позднее у представителей Белого дома был шанс оправдать сказанное, но они лишь сказали, что президент сказал то, что сказал и о своих словах не жалеет. Но они также сказали, что надеются на продолжение продуктивных отношений с Россией. Об этом сообщает РБК.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, назвал слова Байдена беспрецедентными добавив, что во всей истории взаимоотношений между США и Россией такого не было.

Владимир Путин дал ответ, вспомнив всё то, что сделали США в мировой истории и продолжают делать по сей день, сказав:

«Кто как обзывается, тот так и называется».

Также Путин сказал, что готов провести переговоры с президентом Америки в ближайшее время. Джен Псаки, представитель Белого дома, сказала, что 19 марта Байден занят. Она отметила, что с Путиным у Байдена уже был телефонный разговор и есть другие президенты, с которыми лидер США ещё не общался.

Сообщение Джо Байден не стал отвечать на вопрос о возможности разговора с Путиным появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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