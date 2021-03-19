Джо Байден споткнулся и упал на трапе “Борта №1” перед вылетом в Джорджию

Влада Некрасова

Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден попал в неловкую ситуацию, пытаясь попасть на борт своего служебного “Боинга” перед вылетом в Джорджию.

Глава Америки, поднимаясь по ступенькам трапа президентского “Борта №1”, несколько раз споткнулся и в итоге упал.

Видео выложили в телеграм-канале Mash. В соцсетях иронизируют над инцидентом с 78-летним политиком на трапе и намекают на экс-президента США Трампа.

“Ты и твои жизненные цели.

Это Джо Байден немного спотыкается, когда поднимается по трапу самолёта. Всё ок, но вышло метафорично.

Байден vs трап”, – прокомментировали кадры в телеграм-канале.

РИА “NEWSTES” писало, Джо Байден допустил оскорбительные слова в адрес Президента России Владимира Путина.

Хамство американского лидера осудили во всем мире.

Даже экс-посол Америки в РФ Майкл Макфол высказал мнение, что эпоха в отношениях между Москвой и Вашингтоном, когда страны пытались наладить взаимоотношения, закончилась.

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