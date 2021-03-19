Джо Байден споткнулся и упал на трапе “Борта №1” перед вылетом в Джорджию
Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден попал в неловкую ситуацию, пытаясь попасть на борт своего служебного “Боинга” перед вылетом в Джорджию.
Глава Америки, поднимаясь по ступенькам трапа президентского “Борта №1”, несколько раз споткнулся и в итоге упал.
Видео выложили в телеграм-канале Mash. В соцсетях иронизируют над инцидентом с 78-летним политиком на трапе и намекают на экс-президента США Трампа.
“Ты и твои жизненные цели.
Это Джо Байден немного спотыкается, когда поднимается по трапу самолёта. Всё ок, но вышло метафорично.
Байден vs трап”, – прокомментировали кадры в телеграм-канале.
РИА “NEWSTES” писало, Джо Байден допустил оскорбительные слова в адрес Президента России Владимира Путина.
Хамство американского лидера осудили во всем мире.
Даже экс-посол Америки в РФ Майкл Макфол высказал мнение, что эпоха в отношениях между Москвой и Вашингтоном, когда страны пытались наладить взаимоотношения, закончилась.
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