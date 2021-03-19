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Единым поставщиком вакцины “Спутник V” от COVID-19 стала структура «Ростеха»

Входящий в структуру “Сбера” ООО “Иммунотехнологии”, бывший единственный поставщик вакцины “Спутник V” передает полномочия другой компании, сообщает издание GxP News. Распоряжение правительства, передающее полномочия, по предварительной информации, было подписано 15 марта.

Согласно изменениям, новым поставщиком вакцины станет компания, входящая в Госкорпорацию “Ростех”. Национальная иммунобиологическая компания, или “Нацимбио”, в 2019 году впервые зарегистрировала два новых препарата — “Пентавакцину” (аАКДС–ГепB+Hib) и вакцину для профилактики кори, краснухи и паротита — “Вактривир”.

Сообщение Единым поставщиком вакцины “Спутник V” от COVID-19 стала структура «Ростеха» появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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