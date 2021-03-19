Ермак в ходе встречи «нормандской четверки» призвал вернуть режим прекращения огня на Донбассе

Анастасия Иванова

Украине важно вернуть режим полного прекращения огня на территории Донбасса. Об этом в ходе встречи советников лидеров «нормандской четвёрки» заявил представитель Офиса президента страны Андрей Ермак.

Соответствующий режим был установлен в проблемной зоне с конца июля 2020 года, но в начале текущего года стороны вновь вернулись к практике регулярных обстрелов позиций друг друга.

Ермак отметил, что такое положение дел приводит к гибели военных с обеих сторон конфликта, а также мирного население. В этой связи, полагает он, имеет смысл созвать заседание представителей Трёхсторонней контактной группы, чтобы оценить готовность обеих сторон вернуться к режиму без обмена ударами. Позицию представителей ФРГ и Франции он назвал конструктивной.

РИА NEWSTES ранее писало, что канцлер Германии Ангела Меркель призвала Евросоюз к единой позиции по Крыму и Донбассу.

Сообщение Ермак в ходе встречи «нормандской четверки» призвал вернуть режим прекращения огня на Донбассе появились сначала на Информационное агентство "SM News".