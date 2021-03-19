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Еврокомиссия объявила о начале третьей волны коронавируса в Европе

Еврокомиссия объявила о начале третьей волны коронавируса в Европе

В Европе начинается третья по счету волна новой коронавирусной инфекции — это признали в Еврокомиссии. Официальный представитель ЕК Дана Спинант заявила, что в сложившейся ситуации необходимо ускорить темпы массовой вакцинации.

Третья волна развивается в разных странах по-разному, признала она, однако речь идет про общеевропейскую тенденцию.

"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы входим в очень сложный период, в котором наша экономика будет серьезно затронута этой ситуацией", — цитирует Спинант ТАСС.

Представитель Еврокомиссии добавила, что основной целью остается вакцинация 70% взрослого населения ЕС. При этом в Минздраве Германии считают, что в Европе не хватит объема вакцин, чтобы остановить новую волну.

Как сообщал NEWSTES, Евросоюз готовится начать переговоры о возможности закупки российской вакцины. Ранее этот вопрос считался уделом национальных правительств и не выносился на общеевропейское обсуждение, но теперь на самом высоком уровне звучат заявления об эффективности "Спутника V". В то же время стало известно о попытках США помешать Бразилии закупить "Спутник".

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По материалам: uposters.ru
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