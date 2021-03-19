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Еврокомиссия обвинила Великобританию в невозврате 100 млн евро и подала в суд

Еврокомиссия обвинила Великобританию в невозврате 100 млн евро и подала в суд

Еврокомиссия (ЕК) подала в суд на Великобританию за нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Brexit. Речь идет о невозврате незаконной госпомощи в Гибралтаре, говорится в сообщении ЕК.

Страна не полностью вернула помощь "объемом примерно до 100 миллионов евро, предоставленную в качестве освобождения от налогов для пассивных процентов и роялти в Гибралтаре". В ЕК отметили, что поддержка не соответствовала правилам ЕС в области госпомощи, поэтому получатель должен вернуть эти средства.

Все это грозит Британии штрафом, но процесс может затянуться надолго, что даст время на поиск решения, удовлетворяющего обе стороны. Заместитель председателя ЕК Марош Шефчович направил письмо Дэвиду Фросту, отвечающему за переговоры о выходе из ЕС, с предложением начать беседу.

С 1973 по 2020 год Гибралтар был членом Евросоюза через Великобританию. 31 января 2020 года Соединенное Королевство покинуло ЕС, и до 31 декабря 2020-го к стране применялись нормы Евросоюза в рамках переходного периода. Государство оставалось членом Единого рынка и торговало со странами союза без пошлин и квот, выполняя для этого ряд условий. 

Ранее NEWSTES писал, что Франции предрекли Brexit — официальный Париж может по примеру Лондона покинуть ЕС.

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По материалам: uposters.ru
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