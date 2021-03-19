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Express: Сосудистые звёздочки на теле могут указывать на жировую болезнь печени у человека

Сосудистые звездочки на лице и теле человека вполне могут свидетельствовать о его проблемах с печенью. Об этом передает Express, ссылаясь на медицинской специалистов американской Клиники Майо.

Появление сосудистых звездочек на спине, а также плечах и груди может быть, как стало известно, самым первым симптомом жирового гепатоза. Повреждения различных сосудов на лице могут свидетельствовать о том же, передает издание. При этом авторы также уточняют, что точный диагноз всегда может поставить только врач, по результатам проведенного анализа крови, а также УЗИ-исследования.

Специалисты Клиники Майо говорят о том, что неалкогольная жировая болезнь печени может развиваться из-за скопления жира в организме. Чаще всего ей могут подвержены люди с лишним весом и ожирением.

Для данного заболевания могут характерны несколько стадий – на первых оно протекает совершенно бессимптомно, заподозрить какие-либо отклонения можно по косвенным признакам, таким, как небольшие локальные расширения капилляров. При жировой болезни печени кожа лица приобретает несколько желтый оттенок, а шейные лимфоузлы могут довольно сильно увеличиться в размерах.

Сообщение Express: Сосудистые звёздочки на теле могут указывать на жировую болезнь печени у человека появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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