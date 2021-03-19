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ФАС пригрозила завести дело на "Яндекс"

ФАС пригрозила завести дело на "Яндекс"
"Яндекс" должен отчитаться о прекращении продвижения своих сервисов в поисковой выдаче до 1 апреля, иначе Федеральной антимонопольной службе (ФАС) придется возбудить дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"До настоящего момента в ФАС России не поступала информация об исполнении предупреждения со стороны "Яндекса", однако срок его исполнения истекает 1 апреля. В соответствии с частью 8 статьи 39.1 Закона о защите конкуренции в случае его неисполнения компанией служба будет обязана принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства",- сообщили в ФАС.

Ранее двадцать российских компаний выступили за установление равных возможностей в онлайн-поиске "Яндекса" и подписали соответствующее открытое письмо, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. Среди подписантов - "Авито", "Дром", "Кассир.ру", "Туту.ру", "Циан", IVI, 2ГИС, Profi.ru, YouDo.com и другие.

ФАС, в свою очередь, еще в феврале предписала "Яндексу" предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов.

Как сообщалось в материалах регулятора, "Яндекс" создал неравные условия путем предоставления для своих сервисов (в том числе "Яндекс.Вертикали", "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Медиасервисы", "Кинопоиск") преимущественных возможностей по продвижению в поисковой системе.

Экономика

По материалам: ria.ru
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