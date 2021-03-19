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Филиппины одобрили вакцину «Спутник V» для экстренного применения

Филиппины одобрили вакцину «Спутник V» для экстренного примененияФото: Чедлы Бен Ибрахим / РИА Новости

Филиппинское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования. Об этом сообщает Reuters.

Российский препарат стал четвертым, одобренным на Филиппинах для экстренного использования. Ранее одобрение получили вакцины американской Pfizer/BioNTech, британской AstraZeneca и китайской Sinovac.

В августе 2020 года президент Филиппин Родриго Дутерте приготовился первым испытать на себе российскую вакцину от коронавируса. Таким образом лидер страны хотел показать, что полностью доверяет российским разработкам и уверен в том, что эта вакцина принесет пользу для человечества. «Когда она прибудет, я предоставлю общественности доказательство о моей вакцинации, чтобы не было сплетен, я сделаю инъекцию», — заявил Дутерте.

В мире

По материалам: lenta.ru
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