Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Forbes счел британскую армию бесполезной в войне с Россией

Forbes счел британскую армию бесполезной в войне с Россией

Армия Великобритании в текущем состоянии вряд ли может быть полезна в случае войны НАТО с Россией, пишет журнал Forbes.

Издание приводит данные из отчета Комитета британского парламента по обороне, согласно которым в 1997–2020 годы "Минобороны Великобритании не поставило ни одной новой бронемашины из основной программы закупок на оперативную службу в армию". Исключением стало лишь небольшое количество инженерных танков и бронемашин Viking.

А теперь представьте себе войну с Россией вдоль восточной границы НАТО. Альянс будет ожидать, что британская армия присоединится к боевым действиям. Непонятно, что британцы с их истощающимися запасами старых машин смогли бы предложить.

Как писал NEWSTES, в докладе британской палаты общин танкистам королевской армии предрекается поражение в танковой дуэли с российскими коллегами. Причина такого исхода кроется в первую очередь в почтенном возрасте большинства боевых машин. Кроме того, проблемы у британской армии, согласно отчету, наблюдаются практически со всем: с надежностью техники, ее огневой мощью, а также с возможностями совместных эффективных действий разных родов войск. На исправление ситуации понадобится не менее 4 лет.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
Forbes счел британскую армию бесполезной в войне с Россией
Forbes счел британскую армию бесполезной в войне с Россией
Польша на фоне критического роста новых случаев COVID объявила национальный локдаун
Польша на фоне критического роста новых случаев COVID объявила
С 1 апреля сдавать на права придется в реальных условиях
С 1 апреля сдавать на права придется в реальных условиях
ФБР объявило в розыск российского агента Килимника, обещают до 250 тысяч долларов
ФБР объявило в розыск российского агента Килимника, обещают до 250
Суд рассмотрит просьбу о переводе под домашний арест следователя по делу о поджоге отдела СКР
Суд рассмотрит просьбу о переводе под домашний арест следователя по
Обвиняемого в каннибализме актёра Арми Хаммера обвинили в изнасиловании
Обвиняемого в каннибализме актёра Арми Хаммера обвинили в
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V» от SARS-CoV-2 в ЕС
Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V»
Джо Байден не стал отвечать на вопрос о возможности разговора с Путиным
Джо Байден не стал отвечать на вопрос о возможности разговора с
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Путин описал отношения США и России фразой «им придется считаться»
Путин описал отношения США и России фразой «им придется считаться»

Топ на сегодня

Канцлер Австрии счел Европу неконкурентоспособной из-за вакцинации от COVID-19
Канцлер Австрии счел Европу неконкурентоспособной из-за вакцинации от
Переболевших COVID-19 россиян предупредили об опасности гриппа
Переболевших COVID-19 россиян предупредили об опасности гриппа
Путин проведет совещание по развитию Крыма в режиме видеосвязи
Путин проведет совещание по развитию Крыма в режиме видеосвязи
Названы два сценария войны ВС в Донбассе
Названы два сценария войны ВС в Донбассе
"Хотят сходить с ума? Пусть сходят". Политолог об отношениях с США
"Хотят сходить с ума? Пусть сходят". Политолог об отношениях с США

Еще по теме

В Британии предсказали исход танковой дуэли своих и российских танков
Российская армия значительно превосходит по своей мощи британскую, — пораженческий обзор The Telegraph
В Британии описали сценарий войны с Россией
Бывший начальник британского Генштаба раскритиковал состояние ВС Великобритании