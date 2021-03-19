Forbes счел британскую армию бесполезной в войне с Россией

Вадим Карасев

Армия Великобритании в текущем состоянии вряд ли может быть полезна в случае войны НАТО с Россией, пишет журнал Forbes.

Издание приводит данные из отчета Комитета британского парламента по обороне, согласно которым в 1997–2020 годы "Минобороны Великобритании не поставило ни одной новой бронемашины из основной программы закупок на оперативную службу в армию". Исключением стало лишь небольшое количество инженерных танков и бронемашин Viking.

А теперь представьте себе войну с Россией вдоль восточной границы НАТО. Альянс будет ожидать, что британская армия присоединится к боевым действиям. Непонятно, что британцы с их истощающимися запасами старых машин смогли бы предложить.

Как писал NEWSTES, в докладе британской палаты общин танкистам королевской армии предрекается поражение в танковой дуэли с российскими коллегами. Причина такого исхода кроется в первую очередь в почтенном возрасте большинства боевых машин. Кроме того, проблемы у британской армии, согласно отчету, наблюдаются практически со всем: с надежностью техники, ее огневой мощью, а также с возможностями совместных эффективных действий разных родов войск. На исправление ситуации понадобится не менее 4 лет.