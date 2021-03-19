Германия отреагировала на слова Байдена о Путине

Вадим Карасев

Джо БайденФото: Globallookpress.com

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт отреагировал на высказывание американского лидера Джо Байдена о российском президенте Владимире Путине словами про общие интересы с Россией. Его цитирует РИА Новости.

«Путин является президентом страны, с которой мы имеем многочисленные расхождения во взглядах (...). Эти темы, конечно, стоят между нами, которые мы открыто и постоянно обсуждаем с российским руководством», — отметил представитель германского правительства.

Зайберт подчеркнул, что у Москвы и Берлина есть и общие интересы, и потребность в кооперации, и желание продвинуться в конкретных глобальных кризисах. По его словам, эта двойственность выражается в отягчающих обстоятельствах и интересе в кооперации по конкретным темам.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил критическое высказывание в адрес российского президента.

Путин в ответ пожелал американскому коллеге здоровья. «Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья! Говорю это без иронии, без шуток», — подчеркнул он. Глава российского государства также заявил о готовности провести переговоры с американским лидером до своей поездки в тайгу, которая запланирована на выходные, или после нее.