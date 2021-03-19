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Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов вызван на допрос по «санитарному делу» в СК 19 марта

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов вызван на допрос по «санитарному делу» 19 марта. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он напомнил, что ранее по этому делу допросили его мать.

Смирнов добавил, что «санитарное дело» выглядит как изоляция потенциальных участников выборов».

“Думаю, даже самим следователям понятно, что квалификация крайне странная, не очень понятная, публично объяснять это дело будет достаточно сложно”, — заключил Смирнов.

Ранее главред «Медиазоны» был арестован Тверским судом Москвы на 25 суток за призывы к участию в акциях протеста 23 января.

Сообщение Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов вызван на допрос по «санитарному делу» в СК 19 марта появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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