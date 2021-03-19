Госдеп США заявил о заинтересованности в стабильных отношениях с Россией

Алексей Вольцев

Как сообщает портал www.ntv.ru, представителем ведомства Джалиной Портер было озвучено, что сейчас отношения между странами «являются соперническими», однако Америка готова к такому соперничеству и не боится его.

«Наши отношения с Россией остаются вызовом, но мы к нему готовы. Цель наших отношений — мы хотим, чтобы они были предсказуемыми и стабильными в будущем».

Кроме того, Портер не испытывает удивления тому, что есть области в которых США будет соперничать с РФ. При этом Портер не исключает, что в данной ситуации СЩА будут обращаться за консультацией к западным партнерам, особенно касаемо поведения РФ, которое они считают как “выходящее за рамки”.

Ранее президентом США Джо Байденом в интервью телекомпании ABC было озвучено, что руководство РФ должно будет “заплатить цену” в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в выборы президента США. Кроме того, главой США был дан утвердительный ответ на вопрос, считает ли он президента РФ Владимира Путина “убийцей”.

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