Государственная итоговая аттестация – 2021: подробности от экспертов

Влада Некрасова

Эксперты онлайн-программы «Образовательная среда» разъяснили особенности аттестационной кампании 2021 года.

Почему ЕГЭ и ОГЭ – это ГИА? Кто сдает ГВЭ? Объясняет и. о. начальника Управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Нино Бугулова:

«ГИА – это государственная итоговая аттестация, которая проводится в выпускных классах. То есть единый государственный экзамен (ЕГЭ) – основная форма ГИА в 11-м классе, а основной государственный экзамен (ОГЭ) – основная форма ГИА в 9-м классе.

Отдельная категория учащихся сдает ГИА в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Раньше это касалось только детей с ОВЗ и инвалидностью, в 2021 году в ГВЭ примут участие выпускники, которые не планируют поступать в вузы. Для получения аттестата достаточно написать ГВЭ по русскому языку и математике. Оценивается он по пятибалльной шкале».

Формат ГВЭ распространяется на одиннадцатиклассников и девятиклассников с особенностями здоровья. Одиннадцатиклассники в этом году вправе сдавать только один экзамен – по русскому языку, девятиклассники могут выбрать экзамен по русскому языку или математике.

Процедура проведения ГВЭ в 11-м классе не отличается от обычного ЕГЭ: его сдают в пунктах проведения экзаменов с таким же техническим оснащением.

«Задания ГВЭ – это задания базового уровня, которые проверяют усвоение программы за курс средней школы. Все контрольно-измерительные материалы (КИМ) были опубликованы до 1 сентября на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), они знакомы и понятны выпускникам и педагогам, никаких нововведений не будет. Задания ЕГЭ тоже не изменятся: до 1 сентября прошлого года все школы, учителя и выпускники могли ознакомиться с проектами опубликованных на сайте ФИПИ демонстрационных вариантов», – сообщила директор ФИПИ Оксана Решетникова.

Лайт-версия аттестации в этом году ждет девятиклассников: вместо четырех ОГЭ они сдают только два – по русскому языку и математике. Вместо других двух экзаменов они пишут одну контрольную работу по выбранному предмету.

«Контрольная работа проводится по материалам ОГЭ, которые содержатся в открытом банке, но при этом регионы могут самостоятельно принять решение об использовании все КИМа в полном объеме или сокращения количества заданий. Соответственно, корректируется время выполнения. Проводится она в период с 17 по 21 мая в школах, проверку осуществляют педагоги, и результаты не влияют на получение аттестатов», – прокомментировала Оксана Решетникова.

Регионам будут направлены методические рекомендации о проведении контрольных работ в конце марта.

Нино Бугулова обратила внимание на то, что отказаться от контрольной нельзя, задания можно сокращать, но не менять.

«Учителя получат возможность проанализировать уровень знаний учащихся, а школьники смогут использовать результаты контрольных работ для поступления в профильные классы», – резюмировала представитель Рособрнадзора.