Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Государственная итоговая аттестация – 2021: подробности от экспертов

Государственная итоговая аттестация – 2021: подробности от экспертов

Государственная итоговая аттестация – 2021: подробности от экспертов

Эксперты онлайн-программы «Образовательная среда» разъяснили особенности аттестационной кампании 2021 года.

Почему ЕГЭ и ОГЭ – это ГИА? Кто сдает ГВЭ? Объясняет и. о. начальника Управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Нино Бугулова:

«ГИА – это государственная итоговая аттестация, которая проводится в выпускных классах. То есть единый государственный экзамен (ЕГЭ) – основная форма ГИА в 11-м классе, а основной государственный экзамен (ОГЭ) – основная форма ГИА в 9-м классе.

Отдельная категория учащихся сдает ГИА в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Раньше это касалось только детей с ОВЗ и инвалидностью, в 2021 году в ГВЭ примут участие выпускники, которые не планируют поступать в вузы. Для получения аттестата достаточно написать ГВЭ по русскому языку и математике. Оценивается он по пятибалльной шкале».

Формат ГВЭ распространяется на одиннадцатиклассников и девятиклассников с особенностями здоровья. Одиннадцатиклассники в этом году вправе сдавать только один экзамен – по русскому языку, девятиклассники могут выбрать экзамен по русскому языку или математике.

Процедура проведения ГВЭ в 11-м классе не отличается от обычного ЕГЭ: его сдают в пунктах проведения экзаменов с таким же техническим оснащением.

«Задания ГВЭ – это задания базового уровня, которые проверяют усвоение программы за курс средней школы. Все контрольно-измерительные материалы (КИМ) были опубликованы до 1 сентября на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), они знакомы и понятны выпускникам и педагогам, никаких нововведений не будет. Задания ЕГЭ тоже не изменятся: до 1 сентября прошлого года все школы, учителя и выпускники могли ознакомиться с проектами опубликованных на сайте ФИПИ демонстрационных вариантов», – сообщила директор ФИПИ Оксана Решетникова.

Лайт-версия аттестации в этом году ждет девятиклассников: вместо четырех ОГЭ они сдают только два – по русскому языку и математике. Вместо других двух экзаменов они пишут одну контрольную работу по выбранному предмету.

«Контрольная  работа проводится по материалам ОГЭ, которые содержатся в открытом банке, но при этом регионы могут самостоятельно принять решение об использовании все КИМа в полном объеме или сокращения количества заданий. Соответственно, корректируется время выполнения. Проводится она в период с 17 по 21 мая в школах, проверку осуществляют педагоги, и результаты не влияют на получение аттестатов», – прокомментировала Оксана Решетникова.

Регионам будут направлены методические рекомендации о проведении контрольных работ в конце марта.

Нино Бугулова обратила внимание на то, что отказаться от контрольной нельзя, задания можно сокращать, но не менять.

«Учителя получат возможность проанализировать уровень знаний учащихся, а школьники смогут использовать результаты контрольных работ для поступления в профильные классы», – резюмировала представитель Рособрнадзора.

 

Общество

По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Челябинской области выявлен 141 случай коронавируса
В Челябинской области выявлен 141 случай коронавируса
Двух осужденных будут судить за попытку поднять бунт в Саратовской колонии
Двух осужденных будут судить за попытку поднять бунт в Саратовской
“Справедливую Россию” на Алтае продолжают покидать активисты
“Справедливую Россию” на Алтае продолжают покидать активисты
Байдену предрекли отставку после высказываний о Путине
Байдену предрекли отставку после высказываний о Путине
В Великобритании считают, что РФ есоздает помехи GPS ее военным самолетам
В Великобритании считают, что РФ есоздает помехи GPS ее военным
Россияне передумали отдавать детей в вузы
Россияне передумали отдавать детей в вузы
Более 180 военных атташе в Москве привились «Спутником V»
Более 180 военных атташе в Москве привились «Спутником V»
Российский губернатор ответил Байдену стихами «Не будите русского медведя!»
Российский губернатор ответил Байдену стихами «Не будите русского
"Опора" попросила Минфин не вводить налог на движимое имущество бизнеса
"Опора" попросила Минфин не вводить налог на движимое имущество
На картах Google увидели «закатанного в асфальт подростка»
На картах Google увидели «закатанного в асфальт подростка»
«Это был не секс на одну ночь, а я не проститутка»: любовница Павла Мамаева ответила его жене
«Это был не секс на одну ночь, а я не проститутка»: любовница Павла
Валерий Меладзе своеобразно высказался о скором появлении шестого ребенка
Валерий Меладзе своеобразно высказался о скором появлении шестого

Топ на сегодня

"Хотят сходить с ума? Пусть сходят". Политолог об отношениях с США
"Хотят сходить с ума? Пусть сходят". Политолог об отношениях с США
"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
Косачев: После отзыва посла России из США Вашингтону следует принести извинения
Косачев: После отзыва посла России из США Вашингтону следует принести
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом эфире?
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион

Еще по теме

Рособрнадзор разъясняет порядок аттестации в 11-м классе
Не поступающие в вузы выпускники будут сдавать два экзамена
Объявлены изменения порядка проведения ЕГЭ и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2021 году
Михаил Мишустин утвердил особенности проведения итоговой аттестации для школьников в 2021 году