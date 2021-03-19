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Грузинского конкурсанта потребовали снять с участия в "Евровидении"

Грузинского конкурсанта потребовали снять с участия в "Евровидении"

Пользователи соцсетей потребовали снять с участия в "Евровидении-2021" грузинского исполнителя Торнике Кипиани. Он нецензурно высказался в адрес своих хейтеров в Facebook, чем вызвал негодование многих людей.

Мужчина опубликовал два статуса в своем аккаунте, где грубо ответил критикам, которым не понравилась его конкурсная песня под названием "You". После этого случая на сайте manifest.ge появилась петиция с требованием отстранить его от выступления. 

"16 марта 2021 года представитель Грузии Торнике Кипиани разместил на своей странице в Facebook статус, в котором упомянул вышеупомянутое соревнование в негативном и оскорбительном аспекте, тем самым нанеся вред стране, участвующей в том же соревновании. Он оскорбил публику, которая выразила недовольство конкурсной песней. Торнике известен своей агрессивной и унижающей достоинство риторикой, на основании которой, чтобы сохранить имидж страны, мы обращаемся к общественному вещателю с просьбой дисквалифицировать Торнике Кипиани с конкурса "Евровидение" 2021 года", — указано в документе.

Ранее NEWSTES писал, что Жириновский осудил выбор исполнителя и песни для конкурса "Евровидение-2021".

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По материалам: uposters.ru
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