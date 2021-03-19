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Гузеева предупредила об обмане от ее имени

Гузеева предупредила об обмане от ее имениЛариса ГузееваФото: Владимир Родионов / ТАСС

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева предупредила подписчиков об обмане от ее имени. Об этом он написала в Instagram.

Гузеева обратилась к подписчикам после того, как опубликовала два поста о розыгрыше подарков. Участникам конкурса начали писать мошенники, которые сообщали о мнимой победе и просили оплатить комиссию или доставку. Однако Гузеева подчеркнула, что настоящий конкурс не подразумевает никаких скрытых платежей.

Она предупредила, что написать о победе может либо она со своего аккаунта, либо блог о продвижении в Instagram, который она также указала в посте. «Если вам пишет кто бы то ни было, тем более [тот], на кого вы в принципе не подписаны, — это самые настоящие мошенники», — заверила подписчиков телеведущая.

Ранее Гузеева ради нового проекта для телеканала «Пятница!» кардинально сменила образ на более молодежный. По словам телеведущей, в новом образе она будет сниматься в составе жюри для шоу «ТикТок Талант», посвященного соцсети TikTok.

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По материалам: lenta.ru
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