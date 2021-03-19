Ида Галич отреагировала на слухи об изменах в браке

Вадим Карасев

Фото: @galichida

Блогерша и телеведущая Ида Галич отреагировала на слухи об изменах со стороны бывшего супруга. В сторис Instagram она заявила, что это ложь.

«Мой муж никогда мне не изменял. А я никогда не изменяла ему. Не додумывайте, пожалуйста!» — попросила она поклонников.

По словам блогерши, бракоразводный процесс пока не завершен. «Этот вопрос решается, я думаю, на развод понадобится еще месяц-два», — добавила Галич.

Она пояснила, что также решает вопрос о смене фамилии обратно на девичью. При заключении брака Галич взяла фамилию мужа (Басиева). «Для Аланчика это был принципиальный момент. Ну а я хотела, чтобы муж чувствовал себя главой семьи», — отметила блогерша. В настоящее время в профиле звезды в Instagram фамилия Басиева больше не указана.

Галич подтвердила информацию о разводе с Аланом Басиевым в конце января. В беседе с подписчиками она не стала отрицать разрыв отношений с отцом ее ребенка. Пара сыграла свадьбу в мае 2018 года. В феврале 2020-го они стали родителями — у них родился сын Леон.