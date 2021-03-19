Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии

Влада Некрасова

Россия ожидает от Минска получения агремана на назначение Евгения Лукьянова послом РФ в Белоруссии, который был запрошен после одобрения его кандидатуры в Госдуме и Совете Федерации, сообщил РИА Новости информированный источник в Москве.

Лукьянов последние четыре года руководит российской дипмиссией в Латвии.

"Российская сторона ожидает получения агремана от белорусской стороны на назначение Евгения Лукьянова послом РФ в Минске, который был ранее запрошен после одобрения его кандидатуры в Госдуме и Совете Федерации", - сказал собеседник агентства.

Дмитрий Мезенцев, который до настоящего времени являлся послом РФ в Минске. Этим же постановлением от обязанностей госсекретаря освобожден Григорий Рапота в связи с истечением срока пребывания в должности.