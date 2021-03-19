Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии

Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии

Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Россия ожидает от Минска получения агремана на назначение Евгения Лукьянова послом РФ в Белоруссии, который был запрошен после одобрения его кандидатуры в Госдуме и Совете Федерации, сообщил РИА Новости информированный источник в Москве.

Лукьянов последние четыре года руководит российской дипмиссией в Латвии.

"Российская сторона ожидает получения агремана от белорусской стороны на назначение Евгения Лукьянова послом РФ в Минске, который был ранее запрошен после одобрения его кандидатуры в Госдуме и Совете Федерации", - сказал собеседник агентства.

Дмитрий Мезенцев, который до настоящего времени являлся послом РФ в Минске. Этим же постановлением от обязанностей госсекретаря освобожден Григорий Рапота в связи с истечением срока пребывания в должности.
Политика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Разбойное нападение на рынке «7-й километр» в Одессе: бандиты похитили более 10 млн гривен
Разбойное нападение на рынке «7-й километр» в Одессе: бандиты
Премьер Италии согласился с мнением Меркель о «Спутнике V»
Премьер Италии согласился с мнением Меркель о «Спутнике V»
Захарова прокомментировала падение Байдена при подъеме на борт номер один
Захарова прокомментировала падение Байдена при подъеме на борт номер
«Спутник V» предложили производить в Монголии
«Спутник V» предложили производить в Монголии
Песков прокомментировал замечание ему от Кадырова насчет жалобы Путину
Песков прокомментировал замечание ему от Кадырова насчет жалобы Путину
Раскрыта дата внедрения электронных паспортов с чипами в России
Раскрыта дата внедрения электронных паспортов с чипами в России
Названо имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Названо имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Корабли НАТО потеряли российскую подлодку
Корабли НАТО потеряли российскую подлодку
Кристина Асмус снялась без лифчика, показав свои торчащие соски
Кристина Асмус снялась без лифчика, показав свои торчащие соски
По делу о хищении ₽10 млрд задержаны 11 экс-руководителей энергокомпаний
По делу о хищении ₽10 млрд задержаны 11 экс-руководителей
Минобороны сообщило о готовящейся инсценировке химической атаки в Сирии
Минобороны сообщило о готовящейся инсценировке химической атаки в
Дарья Палей рассказала о ревности мужа к Даве
Дарья Палей рассказала о ревности мужа к Даве

Топ на сегодня

Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V» от SARS-CoV-2 в ЕС
Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V»
Путин поздравил россиян с днем воссоединения с Крымом
Путин поздравил россиян с днем воссоединения с Крымом

Еще по теме

Россия запросила согласия Украины на кандидатуру посла
Путин назначил нового посла России в Латвии
Песков: У Киева запрошен агреман на назначение нового посла на Украине
Москва запросила у Киева агреман на назначение Бабича послом на Украине