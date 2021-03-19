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Ивангай откровенно о причине расставания с Марьяной Ро: «Она меня ударила»

Ивангай откровенно о причине расставания с Марьяной Ро: «Она меня ударила»

Ивангай и Марьяна Ро расстались четыре года назад, однако обоим до сих пор напоминают о прошлых отношениях. Интерес публики неудивителен, ведь в свое время ребята были первыми звездами YouTube, за их жизнью следили миллионы подписчиков. Недавно блогер рассказал, что стало причиной краха их союза и как он относится к Face.


Ивангай и Марьяна Ро познакомились в соцсетях, и между ними быстро вспыхнули нежные чувства. Блогер признается, что их любовь — один из самых красивых опытов в его жизни. Оба тогда были юны, пользовались бешеной популярностью и много путешествовали по миру. «Я сейчас очень редко ловлю такое настроение, как будто детство», — делился звезда.

А вот финал отношений омрачился негативом. Звезды попросту не смогли справиться с нагрузкой. Ведь, помимо романтики, подросткам нужно было думать о бизнесе. «Мы просто не выдержали. Контракты, блогинг… Она паникует, и я тоже был не против попаниковать, несмотря на то, что контролировал ее женскую энергию. Я задолбался, ушел», — откровенничал он в разговоре с Юрием Дудем.

25-летний Ивангай признался, что масла в огонь подлили и претензии со стороны возлюбленной: «Марьяна истерила. Я тогда реально плохо выглядел, желтым таким был. Случались моменты, когда мы срывались, но могли как-то все уладить. А потом накопилось. Между нами просто не обсуждались проблемы. Если буду строить отношения, то, конечно, использую этот опыт. Я не был тогда способен говорить о том, что меня не устраивает. Я достаточно замкнутый. Не понимал, чего она хочет».

Точкой кипения, по словам блогера, стало возмутительное поведение Марьяны. Мол, девушка перешла границы и подняла на него руку. «Она меня ударила. Я такой: «Все, это в последний раз». Не вытерпел насилия, это как-то неприятно. Никогда не мог дать сдачу, потому что это выше меня. Но хорошо, что она меня ударила, потому что сразу понял: я не с той женщиной, не в том месте и не тем занимаюсь», — негодовал Ивангай.

А вот Марьяна уверяет, что сама была жертвой домашнего насилия. О жестокости молодого человека упоминал с ее слов и Face — новый избранник артистки. «Наглый вброс. Я прощаю, не вижу причин для обиды. Я реально умнее этой парочки. Рад, что они нашли друг друга», — ответил на обвинения блогер.

Ивангай отметил, что у него были непростые отношения и с матерью девушки. Женщине не нравилось, что тогда еще 18-летний парень встречается с ее 15-летней дочерью. «Мне было страшно. С ней я не смог наладить контакт. Мне она показалось злой. Она мне даже угрожала, что пойдет в полицию и засудит за связь с несовершеннолетней. Это меня подкашивало», — вспоминал звезда в YouTube-шоу «вДудь».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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