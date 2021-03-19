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Ян Блахович заявил, что хочет сразиться с Джоном Джонсом

Действующий обладатель чемпионского титула полутяжёлой весовой категории самого популярного бойцовского промоушена UFC Ян Блахович рассказал о том, что он хочет провести свой поединок против знаменитого американского спортсмена Джона Джонса, отказавшегося в 2020 году от титула полутяжёлого дивизиона и перешедшего в тяжёлую категорию.

“Я верю, что в будущем у меня обязательно будет возможность сразиться с Джоном Джонсом. Он ведь обещал мне бой, когда я нокаутировал Кори Андерсона, и я точно верю, что в будущем мы проведем этот долгожданный поединок”, – рассказал Ян Блахович.

Кроме всего прочего, польский спортсмен рассказал о том, что хочет не просто побить знаменитого американца. Блахович отметил, что в том случае, если данный поединок состоится, то он приложит все свои усилия для того, чтобы попытаться нокаутировать своего легендарного соперника.

Сообщение Ян Блахович заявил, что хочет сразиться с Джоном Джонсом появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Спорт / Главные новости

По материалам: sm.news
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