Экипаж МКС "перепаркует" корабль "Союз МС-17"

Лидия Мартынова

Экипаж Международной космической станции (МКС) в пятницу осуществит перестыковку пилотируемого корабля "Союз МС-17" с одного на другой российский модуль, операция должна продлиться 29 минут, сообщил "Роскосмос".

Корабль "Союз МС-17" с россиянами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым, а также американкой Кэтлин Рубинс прилетел на МКС в октябре 2020 года. Их возвращение на Землю намечается на 17 апреля.





"В соответствии с программой полета МКС на 19 марта запланирована перестыковка транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-17" с модуля "Рассвет" на модуль "Поиск". Расчетное время отделения корабля - 19.38 мск, автономный полет продлится предварительно 29 минут", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Отмечается, что "перепарковка", которую выполнит Рыжиков в ручном режиме, будет осуществлена для того, чтобы "Союз МС-18" в апреле причалил к модулю "Рассвет", а модуль "Поиск" после ухода "Союза МС-17" в апреле можно было безопасно с точки зрения парирования возможных нештатных ситуаций использовать для следующего российского выхода в открытый космос, запланированного на июнь.