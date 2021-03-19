Экс-арбитр ФИФА Федотов считает, что судья придумал пенальти в ворота «Спартака»

Алексей Вольцев

Экс-арбитр ФИФА Игорь Федотов рассказал свое мнение о назначении пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Уралом» после произошедшего попадания мяча в руку Павлу Маслову.

«С чего судьи взяли, что это вообще был пенальти? Движения руки тут просто нет. Я ничего не вижу такого для назначения 11-метрового, игрок «Спартака» просто пытался головой сыграть в мяч. Как ему прыгать, руку ему отрезать? Где Москалёв там увидел нарушение?», — рассказал Федотов.

По словам самого арбитра, теперь любой возможный эпизод с выставленной рукой для судей — это потенциальный пенальти. Для них просто нет таких понятий, говорит он, как разрешенная или неразрешенная часть.

Спартаковцы разгромили своего соперника со счетом 5:1. Спартаковцы тогда закрепились на втором месте в РПЛ и теперь опережают уже третье место на целых четыре очка.

Сообщение Экс-арбитр ФИФА Федотов считает, что судья придумал пенальти в ворота «Спартака» появились сначала на Информационное агентство "SM News".