Эксперт: энергия ветра и солнца скоро станет дешевле других видов топлива

Лидия Мартынова

Стоимость производства солнечной и ветряной энергии через несколько лет будет дешевле стоимости энергии от угля и газа, а в некоторых случаях солнечная генерация дешевле сетевой электроэнергии уже сейчас, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник РАНХиГС, генеральный директор ассоциации "Цель номер семь" Татьяна Ланьшина.

"Если мы говорим о какой-то перспективе развития ветряной и солнечной энергетики в России, то через несколько лет они будут все равно дешевле, чем остальные виды топлива. На протяжении многих лет стоимость технологий снижается, а эффективность растет. В силу развития технологий, их удешевления. Поэтому стоит развивать свои технологии и разрабатывать свою технологическую базу", - сказала Ланьшина.