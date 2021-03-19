Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене

Анастасия Иванова

Американские СМИ не изменили свой подход к освещению событий в России после прихода к власти администрации президента Джо Байдена, заявил в интервью РИА Новости Хантер Кавуд, основатель и глава организации Russian Public Affairs Committee.

"Значительных изменений в освещении происходящего в России не произошло. Единственная разница состоит в том, что теперь Россия немного отошла на второй план, поскольку стала менее мощным политическим орудием во внутренних делах", - сказал глава неправительственной организации, которая занимается развитием и укреплением связей между США и Россией.