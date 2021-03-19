Эксперты прокомментировали слова Байдена о Путине
Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В ответ на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.
"Заявления, которые недавно сделал мистер Байден, вызывают сильную обеспокоенность. Мистеру Байдену и его команде нужен букварь по азам внешнеполитической дипломатии", - заявил вице-президент организации Eurasia Center (бывший Центр советско-американских отношений) Эрл Расмуссен.
"Я бы предположил, что они пытаются выстроить защитный механизм и, возможно, нащупать какое-то движение вперед. Но пока что они кажутся заблудившимися во многополярном мире, который становится все более сложным", - сказал он, добавив, что США сейчас движутся "по опасной и вызывающей тревогу тропинке".