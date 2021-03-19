Эксперты прокомментировали слова Байдена о Путине

Алексей Вольцев

Решение президента США Джо Байдена проигнорировать предложение о встрече, сделанное российским лидером Владимиром Путиным, показывает, что Вашингтон "заблудился" в структуре многополярного мирового порядка и как сомнамбула идет навстречу конфликту, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В ответ на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.

"Заявления, которые недавно сделал мистер Байден, вызывают сильную обеспокоенность. Мистеру Байдену и его команде нужен букварь по азам внешнеполитической дипломатии", - заявил вице-президент организации Eurasia Center (бывший Центр советско-американских отношений) Эрл Расмуссен.

"Я бы предположил, что они пытаются выстроить защитный механизм и, возможно, нащупать какое-то движение вперед. Но пока что они кажутся заблудившимися во многополярном мире, который становится все более сложным", - сказал он, добавив, что США сейчас движутся "по опасной и вызывающей тревогу тропинке".