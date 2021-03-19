Энергопереход обойдется Китаю в $6,4 трлн

Лидия Мартынова

Лидер КНР Си Цзиньпин провозгласил курс на сокращение потребления углеводородного сырья с 2030 года и достижении затем до 2060 года полной углеродной нейтральности.

Слова китайского руководителя приводила “Независимая газета”. В перспективе курс Китая может лишить Россию крупнейшего покупателя ископаемых энергоносителей.

По версии национального отраслевого журнала “Нефтегазовая вертикаль”, для достижения” углеродной нейтральности” к 2060 году Китаю потребуется порядка $6,4 трлн инвестиций, говорится в докладе Wood Mackenzie.

Китайское руководство стремится избавиться от зависимости от импорта нефти и газа, сталкиваясь при этом с растущей геополитической напряженностью, которая угрожает его энергетической безопасности.

Издание ИАНЕД приводит слова политического обозревателя агентства Олега Лукьянова: “Для России в обозримой перспективе новые экологические планы Китая особых рисков не несут. Во-первых, впереди ещё 10 лет, а за этот срок многое может быть подкорректировано, если учитывать, что нынешней зимой «зеленая энергетика» в американском Техасе явно не справилась с ситуацией. Во-вторых, Китай в свете своих новых решений, скорее всего, откажется от экологически вредных планов добычи на своей территории сланцевых нефти и газа. Значит будет больше экспортировать. В-третьих, российский уголь может быть легко заменен и увеличение поставок экологически более привлекательного природного газа по газопроводу “Сила Сибири”.

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