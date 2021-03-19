Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Энергопереход обойдется Китаю в $6,4 трлн

Лидер КНР Си Цзиньпин провозгласил курс на сокращение потребления углеводородного сырья с 2030 года и достижении затем до 2060 года полной углеродной нейтральности.

Слова китайского руководителя приводила “Независимая газета”. В перспективе курс Китая может лишить Россию крупнейшего покупателя ископаемых энергоносителей.

По версии национального отраслевого журнала “Нефтегазовая вертикаль”, для достижения” углеродной нейтральности” к 2060 году Китаю потребуется порядка $6,4 трлн инвестиций, говорится в докладе Wood Mackenzie.

Китайское руководство стремится избавиться от зависимости от импорта нефти и газа, сталкиваясь при этом с растущей геополитической напряженностью, которая угрожает его энергетической безопасности.

Издание ИАНЕД приводит слова политического обозревателя агентства Олега Лукьянова: “Для России в обозримой перспективе новые экологические планы Китая особых рисков не несут. Во-первых, впереди ещё 10 лет, а за этот срок многое может быть подкорректировано, если учитывать, что нынешней зимой «зеленая энергетика» в американском Техасе явно не справилась с ситуацией. Во-вторых, Китай в свете своих новых решений, скорее всего, откажется от экологически вредных планов добычи на своей территории сланцевых нефти и газа. Значит будет больше экспортировать. В-третьих, российский уголь может быть легко заменен и увеличение поставок экологически более привлекательного природного газа по газопроводу “Сила Сибири”.

Сообщение Энергопереход обойдется Китаю в $6,4 трлн появились сначала на Информационное агентство "SM News".

В мире / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Филиппины одобрили вакцину «Спутник V» для экстренного применения
Филиппины одобрили вакцину «Спутник V» для экстренного применения
Борис Джонсон пообещал привиться вакциной AstraZeneca
Борис Джонсон пообещал привиться вакциной AstraZeneca
Китай обвинил США в нарушении протокола на переговорах
Китай обвинил США в нарушении протокола на переговорах
«Тимати не в моем вкусе», — блогерша из Костромы нагло послала рэпера и шоу «Холостяк»
«Тимати не в моем вкусе», — блогерша из Костромы нагло послала рэпера
DAVA: «Я больше не хочу себе медийную девушку»
DAVA: «Я больше не хочу себе медийную девушку»
Ви снова нарушил дресс-код BTS: «Все в шортах, а он в свадебном костюме?!»
Ви снова нарушил дресс-код BTS: «Все в шортах, а он в свадебном
Студия Universal объявила дату выхода мультфильма "Кот в сапогах 2"
Студия Universal объявила дату выхода мультфильма "Кот в сапогах 2"
Эксперты прокомментировали слова Байдена о Путине
Эксперты прокомментировали слова Байдена о Путине
С 19 марта начнется всплеск магнитных бурь
С 19 марта начнется всплеск магнитных бурь
Байден по ошибке назвал Камалу Харрис президентом США
Байден по ошибке назвал Камалу Харрис президентом США
Новая политика приватности может увеличить риск слежки по WhatsApp
Новая политика приватности может увеличить риск слежки по WhatsApp
Тимур Бекмамбетов экранизирует короткометражный хоррор о герое видеоигры «Animal Crossing»
Тимур Бекмамбетов экранизирует короткометражный хоррор о герое

Топ на сегодня

"Хотят сходить с ума? Пусть сходят". Политолог об отношениях с США
"Хотят сходить с ума? Пусть сходят". Политолог об отношениях с США
"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
В Германии ответили на заявление Украины об обязанности Берлина вернуть Крым
В Германии ответили на заявление Украины об обязанности Берлина
Аналитик предсказал ослабление рубля
Аналитик предсказал ослабление рубля
Косачев: После отзыва посла России из США Вашингтону следует принести извинения
Косачев: После отзыва посла России из США Вашингтону следует принести

Еще по теме

Китай решил стать зеленым атомным гигантом
Китай поставил под угрозу попытки сделать мир чище
Михельсон рассказал, к чему приведет отсутствие адекватных тарифов на газ
Из-за укрепившегося рубля Резервный фонд исчерпывается быстрее — Силуанов