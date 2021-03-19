«Это был не секс на одну ночь, а я не проститутка»: любовница Павла Мамаева ответила его жене

Анастасия Иванова

Накануне Алана Мамаева обвинила Ирен Гарсиа в том, что она является эскортницей. Испанка возмущена заявлениями супруги футболиста и утверждает, что все эти переписки сфабрикованы.

Ирен Гарсиа не понимает, зачем Алана развернула против нее такую войну. «Я нормальная девушка с обычной жизнью и со всеми лажу. Я не понимаю, почему Алана так поступает со мной. Я могу понять, что она чувствует, но она должна пенять лишь на своего мужа, а не на меня. Я не вмешивалась в их брак. Это ее муж вошел в мою жизнь, потому что он не сказал мне, что женат. Я бы не причинила столько вреда, сколько Алана. В любом случае, моя история — это история любви, которую она хочет разрушить. Она знает, что это был секс не на одну ночь, а я хорошая девушка, а не проститутка. Алана просто боится меня, поэтому сходит с ума и творит все это. Прискорбно видеть эту ситуацию, мне больно. Я не буду вступать в игру Аланы, отрицая каждую провокацию или попытку унизить себя. Думаю, правда уже видна. Она будет продолжать придумывать ложь обо мне, а я не хочу тратить свою жизнь на постоянное отрицание этого. Любой здравомыслящий человек осознает, насколько она перешла все границы. У меня есть работа и жизнь, на которые мне нужны силы. Я не могу жить с таким напряжением. Я люблю Пашу, и наше будущее зависит от нас. Я верна в своих принципах любимому человеку», — отметила Ирен в разговоре со «NewsTes.ruом».

В сторис Мамаева также опубликовала документ, который говорит о том, что испанка не работает адвокатом. Ирен объяснила, что пока что она ушла от этой практики. «Сейчас я забочусь об отце. Если мне будет необходимо, в будущем я заплачу необходимую пошлину и продолжу работать», — рассказала Ирен.

По словам девушки, Алана могла подделать разговоры с помощью определенных программ, а анкета с сайта, где предоставлены данные на эскортниц принадлежит другой девушке из Лондона. «Она зашла слишком далеко. Они даже создали фальшивый Instagram с моей фамилией», — подчеркнула Ирен.

Испанка познакомилась с Павлом в Марбелье, когда его ФК «Ростов» был на сборах. Информацию кто-то передал Алане, и она публично обнародовала паспорт и другие данные Ирен. Гарсиа планирует привлечь супругу футболиста к ответственности в суде за такой поступок. «Она мне всерьез угрожала — я в панике. Сейчас мои адвокаты уже работают над тем, чтобы эта женщина не смогла избежать суда, если приедет в Испанию», — ранее заявила Ирен.

Алана заявила о разводе, так как в этот раз не смогла простить неверность мужа. Они прожили с Павлом в браке около восьми лет. «Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию. Считайте это официальным заявлением. Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов», — писала Мамаева в Instagram.