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Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году

Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
Все обязательные надбавки и доплаты к пенсиям в 2021 году будут выплачены, но выплат сверх положенного, как это было в "ковидном" 2020 году, ждать не стоит. Пандемия отступает, и власти надеются на постепенное улучшение ситуации в экономике, пояснил агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании "Достигация" Артем Баранов.

Социальные пенсии с 1 апреля будут индексированы на 3,4%. Для неработающих пенсионеров, чьи пенсии не дотягивают до прожиточного минимума, предусмотрены доплаты, размер которых варьируется в зависимости от региона проживания. Есть и другие категории, которым выплачивают дополнительные деньги.

"Лицам старше 80 лет, инвалидам 1 группы, гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники, а также жителям Крайнего Севера положена надбавка в двойном размере фиксированной выплаты. Такая доплата будет начисляться автоматически по данным Пенсионного фонда РФ. Таким образом, своеобразный подарок от государства получат пенсионеры 1941 года рождения", - пояснил Баранов.

Повышение индексации социальной пенсии и прибавка в рублях коснутся и других категорий населения. В апреле также увеличатся выплаты по государственным пенсиям для некоторых получателей. Сохраняются все льготы, которыми государство обеспечивает пенсионеров, заключил он.

Россия

По материалам: ria.ru
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