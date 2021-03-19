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Юрист назвал положенные к пенсии доплаты в 2021 году

Юрист назвал положенные к пенсии доплаты в 2021 годуФото: Максим Блинов / РИА Новости

В 2021 году не стоит ожидать дополнительных выплат к пенсиям и пособиям сверх положенного, как это было в 2020 году. Об этом агентству «Прайм» заявил генеральный директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов.

При этом он указал, что лицам старше 80 лет, инвалидам первой группы, гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники, а также жителям Крайнего Севера положена надбавка в двойном размере фиксированной выплаты. Также Баранов указал на скидку на оплату жилищных и коммунальных услуг; снижение налоговой нагрузки на недвижимость, находящуюся в собственности у пенсионера; возможность бесплатного санаторного лечения, а также компенсация и проезд до места отдыха и обратно.

Юрист отметил, что в разных регионах страны существуют свои доплаты, о которых лучше узнавать в территориальных центрах или по горячей линии Пенсионного фонда России.

16 марта почетный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова рассказала про условия, при которых россияне могут претендовать на повышенные пенсии и льготы. Так, для получения социальных доплат нужно иметь звание ветерана труда. Также на льготы могут претендовать те, у кого есть государственные награды: например, ордена, почетные грамоты, благодарности министерств и другое.

Ранее Минтруд России назвал критерии для дополнительной выплаты некоторым категориям пенсионеров. В ведомстве напомнили, что размер дополнительных выплат к пенсиям летчиков и шахтеров зависит от индекса роста среднемесячной заработной платы. Минтруд предложил утвердить этот показатель за 2020 год в размере 1,06, так как, согласно данным Росстата, темп роста среднемесячной начисленной зарплаты за прошлый год составил 106 процентов.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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