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"Юрочка, я сейчас умру": вдовец Легкоступовой раскрыл ее последние слова

"Юрочка, я сейчас умру": вдовец Легкоступовой раскрыл ее последние слова

14 августа прошлого года Валентина Легкоступова при загадочных обстоятельствах скончалась на 55-м году жизни. Вдовец Юрий Фирсов дал откровенное интервью "Комсомольской правде", в котором раскрыл последние слова певицы.

Юрий Фирсов поведал о несбывшихся планах, которые он собирался осуществить с Валентиной Легкоступовой.

Мы с Валей были счастливы, строили планы переехать в Испанию. Думаю, я бы легко там нашел работу, например, обучал парусному спорту, у меня есть ученики, среди них даже один чемпион мира. Валя бы преподавала вокал. Ее друзья в Испании предлагали нам пожить у них, в отдельном доме, так что жилищный вопрос на первое время для нас был бы решен.

По словам Фирсова, родные Легкоступовой не признают его своим родственником, так как он прожил с исполнительницей только десять месяцев. 

Да я за это время прожил с ней жизнь! Ее смерть — это моя боль. Если бы ее отвезли не в наркологическую клинику, а в травматологию, там первым делом сделали бы МРТ головного мозга, ее бы спасли. Ведь опухоль после падения в ванной формировалась примерно двое суток. 

Юрий Фирсов вспоминает, что на вторые сутки Валентине Легкоступовой стало плохо. "Присела на кровать, сказав, что разболелась голова. Потом произнесла: "Юрочка, я сейчас умру". Потеряла сознание и больше в себя не приходила", — рассказал вдовец артистки.

Напомним, Легкоступова впала в кому после травмы головы и запоя с мужем Юрием Фирсовым. Врачам так и не удалось спасти известную певицу — артистка скончалась в реанимации.

Сам Фирсов считает, что ничего не предвещало беды. Он признался, что они "немного перебрали с алкоголем" в тот самый роковой день. Мужчина и подумать не мог, какой трагедией обернется падение поскользнувшейся Легкоступовой в ванной. "У нее на голове не было ни крови, ни подтеков", — отметил Фирсов.

Юрий Фирсов до этого пришел на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

"Я такую вину сейчас чувствую. Валя ведь пила совсем немного. Виню себя в том, что не смог сберечь жену. Простите меня все!" — заявил мужчина.

Юрий Фирсов рассказал Андрею Малахову о последнем желании Валентины Легкоступовой.

"Валя просила, чтобы я лично развеял ее прах над Тенерифе с яхты. Клянусь вам в этом. Она все время говорила мне это — с момента наших первых встреч. У нее были такие дикие боли, поэтому она просила сжечь себя после смерти. Человек иногда проговаривает такие вещи, не понимая ничего. Никто из нас ведь не бессмертен", — заявил мужчина со слезами на глазах.

Как писал NEWSTES, ранее друг Фирсова рассказал, как тот "лечил" Легкоступову алкоголем.

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По материалам: uposters.ru
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