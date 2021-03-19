Кабардино-Балкарский госуниверситет будет развивать поликультурное образование совместно с БГПУ им. М. Акмуллы

Анастасия Иванова

Согласно положениям договора, сотрудничество учебных заведений будет осуществляться в плоскости образования и научных исследований. Предполагается достичь поставленных соглашением целей в рамках научно-исследовательской работы по линии практик внедрения полилингвального, поликультурного образования, академического обмена обучающимися, преподавателями и исследователями КБГУ и БГПУ, реализации совместных образовательных программ, проведения совместных мероприятий.

По мнению ректоров вузов, подписанное соглашение станет отправной точкой в долгосрочной и плодотворной взаимной деятельности университетов, которая начнется социально-педагогическим исследованием в КБР уже в апреле текущего года.

Как сообщил руководитель КБГУ Ю.К. Альтудов, в крупнейшем вузе региона в рамках фестиваля русского языка и культуры «Мы – россияне!» проводятся как образовательные мероприятия, которые нацелены на повышение интереса к проблемам преподавания русского языка, распространение инновационного педагогического опыта в условиях поликультурной и полилингвальной среды, так и научные исследования в рамках научного направления «Русский язык в полиэтнической среде», посвященные различным аспектам формирования билингвальной, полилингвальной личностей в контексте этноязыковой ситуации в Кабардино-Балкарской Республике.

«Учеными нашего вуза билингвизм и полилингвизм рассматриваются как объединяющие начала различных социолингвокультурных сообществ Северного Кавказа, – пояснил Юрий Камбулатович. – В последние годы активно развиваются различные формы сотрудничества с вузами Белоруссии, Казахстана, субъектов СКФО в рамках программы международной летней школы «Корни дружбы наших народов – в нашей истории», включающей научный семинар «Русский мир в многоязычном и поликультурном пространстве», мастер-класс «От понимания конфликтов – к миру и согласию», экскурсию в поликультурный мир и другие мероприятия.

В 2020 году в КБГУ прошла Всероссийская научная конференция с международным участием «Актуальные проблемы современного социально-гуманитарного знания: advanced science», в ходе которой обсуждены актуальные проблемы и передовые практики поликультурного образования, формирования полилингвальных компетенций как важнейшего фактора личностного роста и позитивных межкультурных коммуникаций в условиях современной глобальной цивилизации. Междисциплинарный характер конференции, языками которой стали русский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский и английский, определил участие в ней представителей различных академических дисциплин: культурологии, философии, языкознания, литературоведения, искусствоведения, социологии, истории, политологии, права, в том числе – молодых ученых (студентов, магистрантов, аспирантов)».

В рамках визита в республику, расположенную в центре Северного Кавказа, для С.Т. Сагитова и его коллег была организована небольшая экскурсия по КБГУ. Салават Талгатович вместе с директором научно-исследовательского центра духовного развития Радиком Юлбаевым, заведующей кафедрой английского языка Раисой Иксановой и доцентом кафедры методики преподавания иностранных языков и второго иностранного языка Заримой Киреевой ознакомились с опытом работы пространства коллективной работы «Точка кипения» КБГУ, посетили ситуационный центр вуза, симуляционный центра института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, побывали на спортивных объектах университета. Пользуясь случаем, ректор БГПУ, вспомнив свои студенческие годы, сыграл пару сетов в настольный теннис в физкультурно-спортивном комплексе с проректором КБГУ по воспитательной работе и социальным вопросам Султаном Геккиевым.





Как отметили в пресс-службе КБГУ, визит делегации из БГПУсостоялся в рамках реализации проекта Министерства просвещения Российской Федерации на тему «Сравнительный анализ практик внедрения полилингвальной модели поликультурного образования (на примере республик Башкортостан, Татарстан, Северной Осетии–Алании, Чеченской Республики, Саха (Якутии)». За день до этого гостей из Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы принял министр просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии Анзор Езаов. Руководитель ведомства обозначил важность и своевременность реализации исследовательского проекта для развития национальных языков и культур в регионах Российской Федерации, а также выразил готовность педагогического сообщества КБР к взаимодействию с коллегами из Башкирии по дальнейшему развитию полилингвального образования в регионах.

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