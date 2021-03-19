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Кадыров назвал Байдена опасным для всего человечества

Кадыров назвал Байдена опасным для всего человечестваРамзан КадыровФото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал президента США Джо Байдена опасным для всего человечества и посоветовал ему лечиться. Соответствующее мнение он высказал в своем Telegram-канале в четверг, 18 марта.

«Однозначно, что Байдену лечиться надо, а не управлять страной. (...) Я думал, он только санкциями несет угрозу против нас, но как мы убеждаемся, опасен Байден для всего человечества», — написал он.

Комментируя критику американского президента в адрес российского лидера Владимира Путина, Кадыров признался, что представлял себе Байдена более грамотным политиком, но ошибся. «Оказалось, что это очередное пугало, усаженное Госдепом на место предшественника. Возможно, конечно, что Байдену по указанию экс-президента Дональда Трампа подсыпали галлюциногенные препараты, но с этим пусть разбираются профильные службы», — отметил он.

Кадыров добавил, что критику в адрес Путина позволил себе лидер страны, которая только с конца 20 века является виновником масштабных войн. Он привел в пример Ирак, Сирию, Ливию, Афганистан, Сомали, Гаити, Йемен.

Ранее в четверг Владимир Путин ответил на высказывания Байдена фразой «кто как обзывается, тот так и называется». По его словам, люди всегда видят в другом человеке свои собственные качества. Он также пожелал здоровья американскому коллеге.

Байден в интервью каналу ABC заявил, что хочет призвать власти РФ к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Американский лидер рассказал о разговоре с Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен.

В Госдуме, Совете Федерации и МИД РФ осудили заявление Байдена. В Кремле заверили, что российская сторона никогда не вмешивалась в избирательный процесс в США.

Россия

По материалам: lenta.ru
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